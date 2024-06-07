نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاكو يكشف إمكانية إنتقاله للدوري السعودي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي إمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية، بأن نابولي ليس الفريق الإيطالي الوحيد المهتم بضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، هذا الصيف.

وانتهت إعارة لوكاكو إلى روما، بختام الموسم الجاري، وعلى ما يبدو فإن الجيالوروسي لا يستطيع شراء عقده بشكل نهائي.

ووفقا شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان انضم لنابولي في سباق الحصول على خدمات لوكاكو.

ومن المقرر أن يتولى الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب نادي نابولي، وطلب بالفعل التعاقد مع لوكاكو، خاصة إذا تم بيع فيكتور أوسيمين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميلان يتطلع أيضا لضم لوكاكو، ليحل محل الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي غادر إلى لوس أنجلوس إف سي.