نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يقترب من التعاقد مع بديل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتعزيز صفوفه بلاعب يمكن أن يكون خلفًا لمحمد صلاح، وذلك وفقًا لتقارير صحفية حديثة.

بديل صلاح في ليفربول

على الرغم من أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2025، إلا أن هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

من المحتمل أن يدرك ليفربول أهمية إيجاد بديل لصلاح على المدى الطويل، سواء تمت إقالته هذا الصيف أم لا.

يسعى الفريق تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت لتدعيم صفوفه للمنافسة في السنوات القادمة.

ويعتقد ليفربول أن جناح آيندهوفن، يوهان باكايوكو، يمكن أن يكون البديل المناسب لصلاح.

باكايوكو، البالغ من العمر 21 عامًا، قدم موسمًا مذهلًا مع آيندهوفن، حيث سجل 14 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري الهولندي هذا العام.

تقارير تشير إلى أن سلوت مقتنع بقدرات باكايوكو وقدرته على التأقلم في صفوف ليفربول، ومن المحتمل أن يكون النادي على استعداد لدفع مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو للتعاقد معه.