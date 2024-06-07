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أحمد جودة - القاهرة - رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، للتتويج بلقب الهداف في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ووصفه بإنه "لاعب متكامل".

مورينيو: كين لاعب رائع متكامل تنقصه الألقاب.. ولم أنس هذا الأمر

وقال مورينيو:"سجل كين أهدافا لتوتنهام، لإنجلترا، ولم يكن لدي أي شك في أنه سيسجل أهدافا لبايرن ميونخ".

وأضاف:"هاري لاعب رائع، لاعب متكامل، يسجل الاهداف من جميع أنحاء الملعب، ولكنه ليس أنانيا- يصنع الأهداف، ويتراجع للخلف، ويقوم ببناء اللعب، ويضغط، ويدافع".

وأردف:"ما ينقصه هو التتويج بالألقاب، كان لاعبي المفضل في توتنهام وكنت سأفوز بلقب معه، ولكن تمت إقالتي قبل ستة أيام من المباراة النهائية، ولم أنس هذا الأمر".

ويعد المنتخب الإنجليزي من بين المرشحين للتتويج بأول لقب كبير له منذ فوزه بكأس العالم 1966.

ولكن مورينيو يعتقد أن المنتخب البرتغالي من بين المرشحين ولديه أفضل فريق في تاريخه.