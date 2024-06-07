الرياضة

طلبة: المنتخب حقق المطلوب أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني حقق المطلوب من مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم المقبلة.

طلبة: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بوركينا فاسو 

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" فوز منتخب مصر على فريق بوركينا فاسو أمر مهم في بداية مشوار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف:" الفوز في مثل هذه المباريات أهم من الأداء وهو ما فعله منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو ".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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