طلبة: المنتخب حقق المطلوب أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني حقق المطلوب من مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم المقبلة.

طلبة: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بوركينا فاسو

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" فوز منتخب مصر على فريق بوركينا فاسو أمر مهم في بداية مشوار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف:" الفوز في مثل هذه المباريات أهم من الأداء وهو ما فعله منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو ".

