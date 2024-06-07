كومباني يطالب بايرن ميونخ بضم لاعب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - طالب فينسنت كومباني المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، إدارة البافاري بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بايرن ميونخ يستهدف دي يونج

على مدار العامين الماضيين، كانت هناك تكهنات حول رحيل دي يونج عن برشلونة بسبب اهتمام عدة أندية، بمن فيهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وتشير تقارير من صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى تجدد الحديث عن مستقبل دي يونج، مع وجود مناقشات حول إمكانية رحيله على الرغم من رغبته الشخصية بالبقاء.

نقلًا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يبدي اهتمامًا جديدًا بضم دي يونج.

مع تولي كومباني مسؤولية تدريب بايرن ميونخ والتحركات الأولية في الفريق، يعيد النادي الألماني النظر في احتياجاته لتعزيز خط الوسط بالتعاقد مع دي يونج.

يعتمد بايرن ميونخ بشكل كبير على دي يونج، ويفضل الاحتفاظ به في صفوف برشلونة، وقد أكد هانز فليك، المدير الفني، على ذلك.

وبالرغم من محاولات برشلونة لإقناع دي يونج بتمديد عقده وتعديل راتبه، إلا أن اللاعب يرفض التفاوض في الوقت الحالي ويرغب في الالتزام بعقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.