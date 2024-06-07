نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وأرقام تاريخية لمنتخب مصر.. حسم جدل الأندية المشاركة إفريقيا وبديل صلاح في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 7-6-2024 في السطور التالية:

تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

حسم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، إصابة إمام عاشور بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، موضحا أداء الفراعنة والأحداث التي جرت في الملعب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية: "بدأنا الشوط الأول بشكل جيد وتمكنا من تسجيل هدفين، كان هناك فرص لتسجيل المزيد، لكن لاعبينا كانوا هادئين، وهذا أمر طبيعي للاعبين المصريين، يشعرون بالثقة والطمأنينة في الملعب."

طالع تفاصيل الخبر من هنا

منتخب مصر يحقق رقمًا تاريخيًا في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر رقمًا تاريخيًا بفوزه على ضيفه بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، جاءت هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نجح المنتخب المصري في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 236 دقيقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفراعنة لهذه الدقيقة دون استقبال أي هدف.

بدأ المنتخب هذه السلسلة بتحقيق الفوز على جيبوتي بستة أهداف مقابل هدف، ثم التفوق على سيراليون بهدفين دون رد، ليصل بذلك إلى 180 دقيقة من اللعب دون استقبال أي هدف.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

5 أرقام مميزة حققها منتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو

حقق منتخب مصر خمس إنجازات مميزة عقب فوزه على نظيره البوركيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الفوز رقم 60 في تصفيات كأس العالم

وصل المنتخب المصري إلى انتصاره الستين في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مباراته الأولى ضد منتخب فلسطين في تصفيات مونديال 1934 بإيطاليا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 7-1 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد الأهلي.

الفوز الثالث على التوالي في تصفيات 2026

حقق المنتخب المصري إنجازًا جديدًا بالفوز في ثلاث مباريات متتالية ضمن تصفيات كأس العالم 2026. حيث بدأ الفراعنة بالفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 في الجولة الأولى، ثم انتصروا على سيراليون 2-0، وأخيرًا فازوا على بوركينا فاسو.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

جمال علام يحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا في الموسم القادم

حسم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول الفرق المصرية التي ستشارك في البطولات الأفريقية للأندية الموسم المقبل، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، بعد طلب الاتحاد الأفريقي إرسال أسماء الأندية المشاركة، مما أثار حالة من الجدل نظرًا لعدم انتهاء دوري Nile.

في تصريحات تليفزيونية، قال جمال علام: "الأخبار المتداولة حول مشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك في الكونفدرالية ليست صحيحة، ما تأكد حتى الآن هو مشاركة الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية، لكن لم يتم تحديد البطولات بشكل نهائي".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

ليفربول يقترب من التعاقد مع بديل محمد صلاح

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتعزيز صفوفه بلاعب يمكن أن يكون خلفًا لمحمد صلاح، وذلك وفقًا لتقارير صحفية حديثة.

على الرغم من أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2025، إلا أن هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

يسعى الفريق تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت لتدعيم صفوفه للمنافسة في السنوات القادمة، ويعتقد ليفربول أن جناح آيندهوفن، يوهان باكايوكو، يمكن أن يكون البديل المناسب لصلاح.