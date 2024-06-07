نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حسم مشاركة ناديين في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، بصورة رسمية مشاركة ناديين في البطولات الإفريقية للأندية في الموسم المقبل، قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

حسم مشاركة ناديين في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وفي تصريحات لقناة MBC مصر في برنامج "اللعيب"، أكد علام: "الأهلي والزمالك هما الناديان اللذان حسما التأهل إلى بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل".

وتابع: "من المقرر أن يشارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بينما سيكون الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية".

وأوضح علام: "ننتظر تحديد الفريق الثاني من الدوري وبطل كأس مصر لاستكمال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "في حالة عدم انتهاء بطولة كأس مصر في الموعد المحدد لإرسال أسماء الأندية، سنجتمع كاتحاد لكرة القدم لتحديد الفرق المشاركة بناءً على الجدول المعتمد".

وأردف: "إذا لم يكتمل الدور الأول من الدوري، سنلتزم بالقواعد التي وضعها الاتحاد الإفريقي".

وبخصوص إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، أشار علام: "رابطة الأندية هي التي تدير الدوري، وقد أعلنت أفكارًا للفترة المقبلة".