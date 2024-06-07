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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع منتخب ألمانيا للانضمام لقائمة المنتخبات المضيفة المتوجة بلقب كأس يورو 2024 على أرضها، وذلك خلال استضافتها للنسخة المقبلة للبطولة (يورو 2024).

ألمانيا تسعى للانضمام إلى قائمة فريدة في يورو 2024

وتجرى النسخة الـ17 لأمم أوروبا على الملاعب الألمانية في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، حيث يضع منتخب ألمانيا أنظاره على الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور في البطولة، لاستعادة بريقه المفقود، عقب خروجه المباغت من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

ورغم ذلك، يبدو الفارق الذي تحدثه ميزة لعب البطولة داخل الأرض ضئيلا جدا، ففي 12 نسخة أقيمت خلالها كأس الأمم الأوروبية بدولة واحدة، تأهل البلد المضيف دائما للدور قبل النهائي على الأقل.

وخلال تلك النسخ الـ12 التي استضافتها دولة واحدة، حققت 3 منتخبات فقط لقب أمم أوروبا على ملاعبها، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات إسبانيا عام 1964، وإيطاليا (1968)، وفرنسا (1984).