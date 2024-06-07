نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الرياضة.. كواليس ما حدث داخل غرف ملابس منتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتهاء مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، أظهر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه القوي للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إذ وجه رسائل تشجيعية ودعم للاعبين والجهاز الفني خلال زيارته إلى غرف خلع الملابس بعد المباراة.

كواليس ما حدث داخل عرف ملابس منتخب مصر

وفي ضوء الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والاجتهاد الذي بذلوه طوال المباراة، قدّم "صبحي" التهنئة للفريق بقيادة "العميد" حسام حسن، معبرًا عن فخره بأدائهم.

حضر الوزير مباراة منتخب مصر في استاد القاهرة الدولي برفقة جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبعد انتهاء المباراة، أعرب وزير الرياضة عن شكره للاعبين والجهاز الفني على أدائهم الجيد واصرارهم على تحقيق الفوز، مشيدًا بالروح الرياضية التي سادت المباراة وداعيًا الجميع إلى بذل أقصى جهد في المباراة القادمة أمام غينيا بيساو لضمان التأهل إلى كأس العالم.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب مصر، مشددًا على أهمية هذا الانتصار في طريق الفريق نحو التأهل لكأس العالم وما يمثله من استمرار للنجاحات الرياضية المصرية، وقد أشار إلى تمتعه بتفاهم جيد مع اللاعب محمد صلاح وحسام حسن، وأكد على أن العلاقة بينهم تتسم بالاحترام والود، مشيرًا إلى تأكيد صلاح على ضرورة دعم حسام حسن في مسعاه لتحقيق الهدف الأسمى وهو التأهل إلى كأس العالم.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الرياضة أن المنتخب قدم أداءً جيدًا تحت قيادة حسام حسن، وتطلع لتحقيق الفوز في المباراة القادمة مع غينيا بيساو لتحقيق الحلم بالتأهل لكأس العالم، معبرًا عن شكره لجماهير المنتخب على دعمهم وحضورهم الهام في المباريات.