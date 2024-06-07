موعد عودة أحمد حمدي للزمالك.. ومفاجأة بشأن جنش

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه" ملعب الشمس"، عن موعد سفر" أحمد حمدي" صانع ألعاب الفارس الأبيض لاجراء جراحة الرباط الصليبي.

موعد عودة أحمد حمدي لنادي الزمالك.. ومفاجأة بشأن جنش

أكد ابراهيم:" ان صانع العاب نادي الزمالك" سيسافر خلال الأسبوع المقبل إلى ألمانيا، وذلك لاجراء جراحة الرباط الصليبي.

أضاف محمد ابراهيم:" سيعود حمدي للمشاركة مع نادي الزمالك في الربع الأول من الموسم الجديد، وان فترة غياب لاعب الوسط ستصل لثمانية أشهر.

و أتم نجم نادي الزمالك السابق:" على المستوى الشخصي اتمنى عودة محمود جنش" للقلعة البيضاء" بل والمشاركة بصفة أساسية وحجز مكان أساسي له رفقة جوزيه جوميز".