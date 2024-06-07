نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشيلسي يعلن التعاقد مع أول صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا عن أولى تعاقداته الصيفية تحت قيادة مديره الفني الجديد إنزو ماريسكا. وقد تولى ماريسكا تدريب تشيلسي خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي غادر منصبه بالاتفاق مع النادي.

تشيلسي يعلن ضم توسين أدارابيويو

تعاقد تشيلسي مع اللاعب توسين أدارابيويو من صفوف فولهام الإنجليزي، حيث وقع اللاعب عقدًا لمدة أربع سنوات.

وقال توسين: "تشيلسي نادٍ كبير وهذه لحظة مميزة بالنسبة لي. لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هنا".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى المساعدة في دفع النادي في الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه".

توسين بدأ مسيرته مع مانشستر سيتي في سن الخامسة، وانتقل من خلال صفوف الشباب في النادي ولعب مع فريق تحت 18 عامًا. شارك توسين في كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق الشباب، واستمر في المشاركة في سبع مباريات أخرى مع الفريق الأول خلال الموسمين التاليين.

لعب توسين على سبيل الإعارة مع وست بروميتش ألبيون وبلاكبيرن روفرز قبل أن يغادر مانشستر سيتي بشكل دائم لينضم إلى فولهام في أكتوبر 2020.

وفي الوقت ذاته، أعلن تشيلسي رسميًا عن رحيل ثلاثة لاعبين، في إطار إعادة تشكيل الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد.