نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يكشف موقفه من تجديد عقده مع إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان قاب قوسين أو أدنى من تجديد تعاقده مع النيراتزوري.

مارتينيز يكشف موقفه من تجديد عقده مع إنتر ميلان

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن المهاجم الأرجنتيني سيجدد تعاقده حتى عام 2029، وسيحصل اللاعب صاحب الـ26 عاما على راتب صافي يقدر بتسعة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

وأوضح رومانو أن لاوتارو سيوقع على العقد الجديد فور عودته من مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024.

وينتهي تعاقد لاوتارو الحالي في صيف عام 2026.

وانضم لاوتارو إلى إنتر قادما من ريسينج كلوب الأرجنتيني في صيف عام 2018