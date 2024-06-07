الرياضة

مارتينيز يكشف موقفه من تجديد عقده مع إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - بات لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان قاب قوسين أو أدنى من تجديد تعاقده مع النيراتزوري.

مارتينيز يكشف موقفه من تجديد عقده مع إنتر ميلان

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن المهاجم الأرجنتيني سيجدد تعاقده حتى عام 2029، وسيحصل اللاعب صاحب الـ26 عاما على راتب صافي يقدر بتسعة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

وأوضح رومانو أن لاوتارو سيوقع على العقد الجديد فور عودته من مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024.

وينتهي تعاقد لاوتارو الحالي في صيف عام 2026.

وانضم لاوتارو إلى إنتر قادما من ريسينج كلوب الأرجنتيني في صيف عام 2018

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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