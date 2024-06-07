نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. تلجراف: روميلو لوكاكو يفتح باب الانتقال إلى دوري روشن السعودي.. ديلي ميل: تشيلسي يرغب في التعاقد مع مهاجم إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 7-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو منفتح على التحرك وسط اهتمام من أندية متعددة، ويمكن أن يغادر دومينيك كالفرت-لوين إيفرتون في صفقة انتقال مجانية، ويقدم مانشستر يونايتد عرضًا لمدافع شاب.

فتح مهاجم تشيلسي وبلجيكا روميلو لوكاكو، 31 عامًا، الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، لكنه يحظى أيضًا باهتمام من ميلان ونابولي ومديره السابق في فنربخشه. (التلجراف)

أي تحرك لنابولي من أجل لوكاكو لن يحدث إلا إذا تمكنوا من بيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، 25 عامًا، أولًا. (الأوقات، الاشتراك مطلوب)، خارجي

يخاطر إيفرتون بخسارة المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفرت-لوين في صفقة انتقال مجانية في عام 2025 بعد توقف محادثات العقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (فوتبول انسايدر).

تشيلسي يرغب في التعاقد مع مهاجم إيفرتون كالفيرت لوين

يراقب تشيلسي التطورات مع مهاجم إيفرتون كالفيرت لوين، في حين أن لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 21 عامًا والمهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو من بين الخيارات التي يدرسونها أيضًا. (ديل ميل).

تواجه ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز - تشيلسي وأستون فيلا ونيوكاسل وإيفرتون ونوتنجهام فورست وليستر - الاضطرار إلى بيع اللاعبين قبل نهاية يونيو من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة الخاصة بالقسم. (سكاي سبورتس)

مهاجم إنجلترا وبورنموث دومينيك سولانكي، 27 عامًا، لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، لكن لا يمكن تفعيله إلا من قبل أندية معينة. (ذا أثليتك)

مانشستر يونايتد يستهدف ضم ليني يورو

قدم مانشستر يونايتد عرضًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع مدافع ليل ليني يورو، 18 عامًا، لكنه يواجه معركة من أجل توقيع المراهق الفرنسي مع ريال مدريد. (ماركا، بالإسبانية).

جعل تشيلسي جناح كريستال بالاس ومنتخب فرنسا تحت 21 عامًا مايكل أوليز، 22 عامًا، أحد أفضل أهداف الانتقالات الصيفية، مع استعداد البلوز لمنافسة مانشستر يونايتد للحصول على اللاعب الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني. (ذا صن)

تريد المدافعة الإنجليزية لوسي برونز، 32 عامًا، البقاء في برشلونة على الرغم من أنه سيكون لديها عروض أفضل للعب في بلدان أخرى – ويريد ناديها إبقائها بعد نهاية عقدها الحالي، الذي ينتهي هذا الصيف. (goal).

وافقت مهاجمة برشلونة وإسبانيا ماريونا كالدينتي، 28 عامًا، على الانضمام إلى فريق أرسنال الذي يلعب في الدوري الممتاز للسيدات عندما ينتهي عقدها في نهاية يونيو. (سكاي سبورتس)