نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفجرها.. ريال مدريد أفضل فريق في العالم والأرجنتين المرشحة لـ كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أن ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم حاليًا. لعب ميسي لسنوات عديدة في صفوف برشلونة، حيث أصبح أيقونة للنادي الكتالوني، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ثم ينتقل إلى إنتر ميامي.

الأرجنتين المرشحة للفوز بكوبا أمريكا

في حديث مطول مع "Infobae"، قال ميسي عن كوبا أمريكا: "أعتقد أن الأرجنتين هي المرشحة دائمًا، بغض النظر عن حقيقة أننا فزنا بكل ذلك سابقًا، حتى عندما لم نكن نحقق الأهداف، كانت الأرجنتين دائمًا مرشحة".

وأضاف: "عندما تبدأ البطولة، سواء كانت بطولة العالم أو كوبا أمريكا أو أي شيء آخر، فإن الأرجنتين مرشحة تمامًا مثل البرازيل، وبالأخص في كوبا أمريكا، ولكنني أعتقد أن منتخبات أمريكا الجنوبية اليوم قوية للغاية".

وتابع ميسي: "أوروجواي جيدة جدًا، وكولومبيا، والإكوادور، يصبح من الصعب للغاية لعب جميع المباريات، لكنني أعتقد أن بطولة كوبا أمريكا ستكون متقاربة للغاية".

ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم

وعن الفريق الأفضل في العالم حاليًا، أكد ميسي: "الفريق الأفضل هو ريال مدريد، فهو آخر بطل لدوري أبطال أوروبا. إذا كنا نتحدث عن النتائج، فهو مدريد، وإذا كنا نتحدث عن الأداء في المباريات، فهو مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا".