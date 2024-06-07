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أحمد جودة - القاهرة - فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024 بعد منافسة مع فيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024

وجاء المصري في المقدمة لموسم 2023-24 في استطلاع للرأي على موقع Liverpoolfc.com - متقدمًا على فيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي ليحصل على الجائزة للمرة الرابعة خلال سبع سنوات قضاها في أنفيلد.

صلاح كان هداف الريدز في الموسم برصيد 25 هدفًا في جميع المسابقات، وكان رصيده البالغ 13 تمريرة حاسمة هو الأكثر تقاسمًا داخل الفريق إلى جانب داروين نونيز.

وشارك صاحب الرقم 11 في 38 هدفًا من 44 مباراة خاضها لمساعدة فريقه على رفع كأس كاراباو وتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال حصوله على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ صلاح الموسم بشكل رائع وفاز لأفضل لاعب في الشهر بين سبتمبر ونوفمبر، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر.

بعد أن تخطى ستيفن جيرارد ليحتل المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق في النادي، كان ضمن قائمة الهدافين في كريستال بالاس في ديسمبر ليصل إلى 200 هدف لينضم إلى إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل.

أدت الإصابة أثناء وجوده في كأس الأمم الأفريقية مع مصر إلى تعطيل موسمه لكن صلاح سيعود ليحقق إنجازًا لم يفعله أي فريق آخر من قبل.

سجل المهاجم هدفًا في الفوز على سبارتا براج في الدوري الأوروبي على ملعب آنفيلد، ليصل إلى 20 هدفًا للموسم السابع على التوالي، وشهدت تلك المباراة أيضًا تقديمه 3 تمريرات الحاسمة.

ومن خلال تسجيله وصناعته في الفوز 4-2 الشهر الماضي على توتنهام هوتسبر، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى رقمين في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة لمدة ثلاثة مواسم على التوالي.

يأتي تكريم صلاح الرابع لأفضل لاعب في ليفربول بعد فوزه أيضًا بالجائزة في نهاية المواسم 2017-18 و2020-21 و2021-22.