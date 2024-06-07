نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليب لام يطلق تصريحات قوية بشأن منتخب ألمانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى فيليب لام، مدير بطولة يورو 2024 أن البداية الجيدة للمنتخب الألماني في البطولة القارية، التي يستضيفها على ملاعبه، من شأنها أن ترفع معنويات الفريق وتضفي الكثير من الإثارة في البلاد.

ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته في المسابقة، التي تستمر لمدة شهر، يوم الجمعة القادم بمواجهة منتخب أسكتلندا في مدينة ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، التي تضم أيضا منتخبي سويسرا والمجر.

وخسر المنتخب الألماني مبارياته الافتتاحية في البطولات الثلاث الكبرى السابقة التي شارك فيها، ليخرج مبكرا من دور المجموعات في نسختي كأس العالم عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب، كما ودع كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020) من دور الـ16.

وقال نجم ألمانيا السابق "لقد رأيتم في البطولات القليلة الماضية أنه إذا لم تبدأ بشكل جيد فإنك تتعرض للضغط على الفور ومن ثم يكون الأمر صعبًا".

وأتم "لهذا السبب أريد فقط فوزا كبيرا ومستحقا يثير الحماس في بلادنا".