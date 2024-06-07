نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هتفرق مع الأهلي؟".. أحمد سليمان يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يجب إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم لصالح منتخب مصر. يأتي ذلك في ظل مشاركة المنتخب الوطني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحمد سليمان يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم

وكان منتخب مصر قد واجه بوركينا فاسو أمس الخميس وحقق فوزًا بنتيجة 2-1، ويستعد الآن لمواجهة غينيا بيساو يوم الاثنين 10 يونيو.

صرح سليمان خلال مداخلة في برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر": "يجب إلغاء الدوري المصري بسبب الإرهاق الذي بدا واضحًا على لاعبي منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة بوركينا فاسو".

وأضاف: "المسألة ليست بين الأهلي أو الزمالك، في الشوط الثاني أمام بوركينا فاسو كان يمكن أن يتعادلوا، (ربنا أكرمنا بالفوز)".

وأشار إلى أن حسام حسن قد لا يتمكن من التحضير الجيد للمباريات في ظل كثرة المباريات التي يخوضها الأهلي والزمالك، والتي تتطلب استعدادًا إضافيًا لكأس العالم.

واختتم سليمان بتوجيه سؤال لسيد عبد الحفيظ: "هل ستؤثر بطولة الدوري المصري على الأهلي إذا لم يتوج بها؟".