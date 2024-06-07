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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والسادة أعضاء المجلس الموقر، في مقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

الاتحاد الرياضي للجامعات يعتمد خطة النشاط الصيفي خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارته

واتفق الوزيران على أن يكون صقل مواهب شباب الجامعات المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية هو الهدف المشترك لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

وأكد أيمن عاشور علي أهمية دور الإتحاد في تطوير الرياضة الجامعية وتوفير الدعم اللازم لشباب الجامعات وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة بالأقاليم الجغرافية السبعة التي تتضمنها إستراتيجية التعليم العالي، وعلي مدار العام الجامعي وخلال فترة الأجازة الصيفية، مع تعزيز المشاركات الرياضية لشباب الجامعات علي المستوي الدولي.

وأوصى أشرف صبحي بضرورة الاستفادة من الكليات الرياضية لتطوير الرياضة المصرية، واكد على التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي مع الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الفعاليات الرياضية، والمساهمة في نجاحها، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد، وطالب بضرورة وجود أندية رياضية للجامعات لخلق جو تنافسي.

واستعرض دكتور مصطفى بيومي رؤية الإتحاد وإستكمال النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي، وخطة النشاط الصيفي هذا العام، والتأكيد علي أهمية توفير فرص متميزة للممارسة الرياضية للجنسين، وإستطلاع رأي شباب الجامعات أعضاء اللجان الرياضية بالإتحادات الطلابية حتي تأتي خطة النشاط الرياضي للعام الجامعي القادم متوافقة مع إهتماماتهم.

في حين طالب الإعلامي احمد شوبير عضو المجلس بضرورة استثمار البنية التحتية للجامعات في كل انحاء مصر من ملاعب وصالات تدريب في استضافة اختبارات الاندية خلال فترة الصيف واستضافة تدريبات الفرق الرياضية.

واعتمد المجلس الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية للعام الجامعي 2023/2024، والتي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وإقامة عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الجامعية، استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

ووافق المجلس على مشاركة بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في البطولة الإفريقية للجامعات لكرة السلة 3X3 بأوغندا خلال الفترة من 26-30 يوليو القادم، كما وافق على مشاركة بعثة منتخب الجامعات المصرية في عدد من البطولات الإقليمية والدولية، منها الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية، بمدينة أغادير في المغرب خلال الفترة من 23-27 أكتوبر القادم، وبطولة العالم للجامعات للإسكواش 2024 خلال الفترة من 2-8 سبتمبر القادم، بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، وبطولة العالم للجامعات الخماسي الحديث 2024 خلال الفترة من 21-25 أغسطس المقبل بمدينة كاوناس في ليتوانيا.

ويتكون مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسًا، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عضوًا، ودكتور مصطفى بيومي نائبًا للرئيس، ودكتور أحمد كامل سكرتير عام، ولواء عمرو علام أمينًا للصندوق، والأعضاء هم كل من دكتور مصطفى رفعت، ودكتور عبد الوهاب عزت ودكتور ماهر مصباح، ودكتور احمد رجب، وممدوح سيد احمد، ودكتور أشرف مرعي، ودكتور احمد عابدين، ودكتور محمود وجيه، ودكتور حمدي نور الدين، والاعلامي احمد شوبير، ودكتورة نيفين زيدان، ودكتور محمد عبد الشكور، ودكتور أشرف البجرمي ممثل الجهة الإدارية.