نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يرد على مطالبات إلغاء الدوري المصري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على إمكانية إلغاء الدوري في الفترة المقبلة، وذلك بعد دعوة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى ضرورة دعم المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.

جمال علام: الدوري سينتهي يوم 15 أغسطس المقبل

في تصريحات تلفزيونية، قال جمال علام: "لم يتم مناقشة مسألة إلغاء مسابقة الدوري. الدوري يُشرف عليه رابطة الأندية، ولديهم قرارات جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة. أكدوا في تصريحات سابقة أن الدوري سينتهي يوم 15 أغسطس المقبل بشكل رسمي".

وأضاف: "اتحاد الكرة سيفتح باب القيد يوم 16 أغسطس، بعد انتهاء مسابقة الدوري. لا صحة لما يُتداول بشأن فتح القيد قبل انتهاء المسابقة".

أحمد سليمان يقترح إلغاء الدوري لدعم المنتخب

اقترح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء مسابقة دوري Nile لمساعدة المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعانون من الإرهاق بسبب توالي المباريات.

وأكد سليمان في تصريحات تليفزيونية، بشكل ساخر، أنه يفضل إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، لافتًا إلى أن حالة من الإجهاد ظهرت على اللاعبين خلال مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، خاصة في الشوط الثاني.