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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الجمعة بطولة "السهم الماسي" إحدى بطولات الاتحاد المصري للقوس والسهم لموسم 2023/2024 على ملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافسات البطولة حتى الغد.

انطلاق بطولة السهم الماسي باستاد القاهرة

وتقام اليوم المنافسات للمراحل السنية عمومي رجال وسيدات تحت 21 سنة على مسافة 70 متر، وتحت 18سنة على مسافة 60 متر، وتحت 16 سنة على مسافة 50 متر، وعمومي مركب على مسافة 50 متر.

وتستأنف غدًا السبت البطولة بمنافسات القوس المركب تحت 18 سنة على مسافة 50 متر، وتحت 14 سنة على مسافة 30 متر، وتحت 12 سنة على مسابقة 18 متر، ومنافسات أصحاب الهمم على مسافة 25 متر و18 متر.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبي المنتخب المصري للقوس والسهم، تحت إشراف ماجد محيي المدير الفني للمنتخب وتواجد الخبير الإيطالي ألبرتو زجامي، لتجهيز لاعبي المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

ومن المقرر أن يتواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة علاء جبر في منافسات البطولة لتوزيع الجوائز على الفائزين في ختام المنافسات.