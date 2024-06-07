عاجل.. فيفا يفاجئ حسام حسن ومنتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن مفاجأة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد 24 ساعة من فوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

فيفا يفاجئ حسام حسن ومنتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو

تمثلت المفاجأة التي تلقاها منتخب مصر من "فيفا" في زيادة عدد نقاطه في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريًا. ارتفع رصيد الفراعنة إلى 1509.64 نقطة بعد أن زاد بمقدار 9.92 نقطة دفعة واحدة نتيجة الفوز على بوركينا فاسو.

عدد نقاط منتخب مصر في تصنيف فيفا بعد الفوز على بوركينا فاسو

قبل مباراة بوركينا فاسو، كان رصيد منتخب مصر 1499.72 نقطة، وهو نفس الرصيد منذ آخر مباراة لعبها أمام كرواتيا في اللقاء الودي بالمعسكر الماضي في مارس 2024، حيث خسرت مصر تلك المباراة مما أفقدها بعض النقاط. ولكن، بعد الانتصار على بوركينا فاسو في التصفيات المونديالية، عاد المنتخب الوطني لكسب المزيد من النقاط.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام غينيا بيساو

سيواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. يمكن للفراعنة زيادة رصيدهم من النقاط في تصنيف "فيفا" بشكل أكبر إذا حققوا الفوز في هذه المباراة.