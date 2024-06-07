نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة لاعبيه، كما استدعى أمين جمال للتواجد في يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وشهدت القائمة غياب ب أو كوبارسي مدافع برشلونة، كما تم استبعاد أليكس جارسيا لاعب جيرونا وماركوس لورينتي من أتليتكو مدريد.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

قائمة منتخب إسبانيا ليورو 2024

وجاءت قائمة منتخب اسبانيا كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس)- لامين جمال (برشلونة).

