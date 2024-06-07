عاجل. كولر يحدد 7 صفقات جديدة لتدعيم الأهلي في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، احتياجه لـ 7 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وقد توج الأهلي مؤخرًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد.

كولر يحدد 7 صفقات جديدة لتدعيم الأهلي

يسعى النادي الأهلي إلى تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، وخاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025 القادمة.

وقال مصدر داخل الأهلي: "كولر حدد الصفقات الصيفية المطلوبة، والتي تشمل مدافع أجنبي، مدافع مصري، وظهير أيسر حتى في حال استمرار علي معلول".

وأضاف المصدر: "يرغب كولر في التعاقد مع لاعب وسط ميدان، بالإضافة إلى جناح، وثنائي في الهجوم، يشمل مهاجم محلي وآخر أجنبي".

ويستعد النادي الأهلي حاليًا لمواجهة فاركو في الجولة الـ11 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.