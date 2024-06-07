نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي: لجأت لطبيب نفسي أثناء وجودي مع برشلونة ومشاركتي في المونديال أمر سابق لأوانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لجأ لطبيب نفسي أثناء وجودي مع نادي برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

في حديث مطول مع "Infobae"، قال ميسي “لجأت لطبيب نفسي أثناء وجودي مع نادي برشلونة، كنت مترددا في هذه الخطوة، لأنني شخص يحتفظ بأسراره لنفسه، لكنه ساعدني كثيرا وكانت خطوة جيدة للغاية”.

وأضاف “مشاركتي في مونديال 2026 أمر سابق لأوانه، وتتبقى فترة كبيرة، لكن هناك أمورا يجب وضعها في الحسبان، مثل السن وجاهزيتي البدنية”.

الأرجنتين المرشحة للفوز بكوبا أمريكا

في حديث مطول مع "Infobae"، قال ميسي عن كوبا أمريكا: "أعتقد أن الأرجنتين هي المرشحة دائمًا، بغض النظر عن حقيقة أننا فزنا بكل ذلك سابقًا، حتى عندما لم نكن نحقق الأهداف، كانت الأرجنتين دائمًا مرشحة".

وأضاف: "عندما تبدأ البطولة، سواء كانت بطولة العالم أو كوبا أمريكا أو أي شيء آخر، فإن الأرجنتين مرشحة تمامًا مثل البرازيل، وبالأخص في كوبا أمريكا، ولكنني أعتقد أن منتخبات أمريكا الجنوبية اليوم قوية للغاية".

وتابع ميسي: "أوروجواي جيدة جدًا، وكولومبيا، والإكوادور، يصبح من الصعب للغاية لعب جميع المباريات، لكنني أعتقد أن بطولة كوبا أمريكا ستكون متقاربة للغاية".