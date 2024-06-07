نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ومشاركتي في كأس العالم 2026 مرهونة بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، بتصريحات عن فرص مشاركته في كأس العالم 2026، بالإضافة إلى التحدث عن علاقته بمدربه السابق في برشلونة، بيب جوارديولا.

ميسي: ذهبت إلى طبيب نفسي

في مقابلة شاملة مع "infobae"، سُئل ميسي عما إذا كان ينوي المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين. أجاب قائلًا: "يعتمد الأمر على حالتي البدنية وقدرتي على المنافسة ومساعدة زملائي في الفريق. الوقت يمر بسرعة، وعلي أن أكون واقعيًا بالنسبة لنفسي وأن أرى إذا كنت ما زلت على مستوى القدرة على المنافسة".

وأضاف: "الوقت يمر بسرعة والعمر أيضًا، ولا يمكنني التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، ولكن يجب علي أن أكون واقعيًا بشأن قدراتي وما أستطيع تقديمه".

وتحدث ميسي عن كيفية تعامله مع لحظات الضغط الكبيرة التي مر بها خلال مسيرته الاحترافية، وعما إذا كان ذلك دفعه لطلب المساعدة من طبيب نفسي. قال ميسي: "نعم، الحقيقة أنني كنت في برشلونة لفترة طويلة، وفي وقت ما قررت الذهاب، ولم أحاول ذلك من قبل، كنت مترددًا للغاية بشأن الأمر".

وأضاف ميسي: "أنا شخص يحتفظ بكل شيء بداخله، سواء كان جيدًا أو سيئًا، وفعليًا، كانت تلك التجربة جيدة جدًا بالنسبة لي. أحببتها كثيرًا واستفدت منها بشكل كبير، لكن بعد ذلك، قررت أن لا أكررها. لم أقم بزيارة طبيب نفسي منذ ذلك الحين".

وتحدث ميسي عن العلاقة القوية التي يحظى بها من جماهير الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه يقدر دعمهم ويشعر بالسعادة بسببه. وأضاف: "كونك بطلًا للعالم يجعلك تشعر بالإنجاز، ولكن لا يمكنني التنبؤ بما سأشعر به في تلك اللحظة".

وفيما يتعلق بعلاقته مع بيب جوارديولا، قال ميسي: "لم أتحدث مع بيب منذ فترة طويلة، لكن تحدثنا في عدة مناسبات، كانت مساعداته مفيدة لي ولكنني لم أعد أذهب إلى طبيب نفسي بعد الآن".