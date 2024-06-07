عاجل.. كروس يتحدث عما سيفعله بعد اعتزال كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، عن ما سيفعله بعد قراره النهائي باعتزال لعبة كرة القدم.

ختم كروس، مسيرته بقميص ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي بـ2-0.

كروس يكشف ما سيفعله بعد اعتزاله

قال كروس في تصريحات إعلامية: “سأقضي معظم وقتي مع عائلتي وسأعمل في أكاديمية شباب في مدريد كما هو مخطط له”.

وأضاف كروس حول اعتزاله: "أريد أن يتذكرني الناس بصفتي توني كروس البالغ من العمر 34 عامًا والذي لعب في النهاية أفضل موسم له مع ريال مدريد. لقد انجزت ذلك. أنا أعتبرها مجاملة لأن الكثير من الناس يعتقدون أن هذه اللحظة قد حانت مبكرًا جدًا".

وأكمل: "تلك اللحظات موجودة وستظل موجودة. أنا واضح أنني لن أتمكن أبدًا من تطوير نفس القدر من الموهبة في أي شيء في الحياة كما أفعل في لعب كرة القدم".

وبسؤاله عن المنتخب الذي سيتوج بلقب أمم أوروبا “يورو 2024”، أجاب قائلًا: “ألمانيا”.