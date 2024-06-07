نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية الدوري الإنجليزي توافق على إلغاء تقنية الفار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي قامت بالتصويت على قرار الإبقاء على تقنية حكم الفيديو المُساعد (الفار) قبل الموسم المقبل.



وأكدت التقارير الصحفية أن وولفرهامبتون قاد حملة لإلغاء تقنية الفار بعد سلسلة من الأخطاء المتكررة في الموسم المنصرم ولكن في التصويت اليوم الخميس جاء القرار بالإبقاء على النظام.



وأوضحت التقارير الصحفية أن غالبية الأندية كشفت عن رغبتها في رؤية تحسينات على عملية استخدام تقنية حكم الفيديو المُساعدة بدلًا من الإزالة التامة للتكنولوجيا.



وذكرت أندية البريميرليج في بيان عبر شبكة الانترنت: "تقنية الفار تنتج قرارات أكثر دقة وتم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين".



وأضاف البيان: "وكجزء من المناقشات الشاملة في الاجتماع السنوي، تم الاتفاق على أن هيئة الحكام ورابطة الدوري الممتاز والأندية لها أدوار مهمة لتلعبها في تحسين النظام وسمعته".



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه تم النقاش حول ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار دون تعطيل المباراة وربما إيجاد خطط للبث المباشر بالفيديو والصوت لقرارات حُكام الفار لإعلام المتفرجين بالعمليات الحالية.