نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي عن تدريب نابولي: "أحب المعاناة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب الإيطالي ​أنطونيو كونتي عن مغامرته الجديدة مع نادي ​نابولي​.

كونتي عن تدريب نابولي: "أحب المعاناة"

وقال كونتي في تصريحات صحفية: "نابولي مدينة جميلة ومن اجمل مدن العالم، لدي حماس كبير للبدء من جديد تجربتي مع نابولي وستكون بمثابة الامتياز بالنسبة لي وأقول لجماهير نابولي أنّي أحب المعاناة".

وأضاف "ملعب مارادونا؟ ذكريات رائعة في هذا الملعب هنا راقبت مارادونا عندما لعب مع ليتشي امام نابولي وهنا ايضًا سجلت اول اهدافي في السيريا أ".

يذكر ان كونتي وقّع على عقدٍ لمدّة ثلاث سنوات مع نابولي.