دافيد أنشيلوتي يرفض التخلي عن والده في ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - رفض دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد في ريال مدريد، الرحيل عن منصبه في الملكي رغم تلقيه عرضين من إنجلترا وفرنسا.

دافيد أنشيلوتي يقرر البقاء مع والده في ريال مدريد

أفاد الصحفي خورخي بيكون التابع لموقع “ريليفو” الإسباني، أن دافيد أنشيلوتي تلقى مقترحين من ليستر سيتي الإنجليزي وريمس الفرنسي، للتعاقد معه هذا الصيف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن دافيد أنشيلوتي رفض ترك ريال مدريد، رغم إغراءات ليستر سيتي وستاد ريمس.

وينوي دافيد، الاستمرار مع فريق ريال مدريد وعدم ترك والده، إلى حين أن يقرر الأخير الرحيل.

وتوج فريق ريال مدريد، مؤخرًا، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في المباراة النهائية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0.