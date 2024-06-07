نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير المصري تدشن حملة تبرعات لسداد غرامة التونسي رامي البدوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت مجموعة من جماهير ومحبي النادي المصري البورسعيدي حملة تبرعات لسداد غرامة التونسي رامي البدوي والتي تبلغ 500 ألف دولار على أن يكون مقر هذه الحملة داخل النادي الإجتماعي بحي الضواحي.

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكم نهائي يلزم النادي المصري بدفع 30 مليون جنيه في موعد أقصاه الثاني والعشرين من يونيو الجاري، للاعب التونسي رامي البدوي، نتيجة لأخطاء إدارية عديدة من المجلس السابق.

حملة تبرعات لتسديد غرامة البدوي

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري في تصريحات خاصة سابقة لـ"دوت الخليج الرياضي" أن عدم سداد هذه الغرامة سيؤدي إلى عدم تجديد النادي المصري لرخصة الأندية المحترفة، وبالتالي حرمانه من المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى عدم فتح باب القيد للنادي لفترات قادمة.

وأوضح المصدر أن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد قام بضخ ما يقرب من 465 مليون جنيه خلال فترة تولي المجلس، التي تمتد لـ 20 شهرًا، فيما بلغت إيرادات النادي خلال نفس الفترة 165 مليون جنيه فقط.

وأضاف المسؤول أن أبو علي سدد ما يقرب من 100 مليون جنيه كمستحقات عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى إنهاء كافة القضايا الدولية وتحمل نفقات التعاقدات والمعسكرات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي، مما يكلف النادي نحو 365 مليون جنيه.

وفي ختام تصريحه، دعا المصدر كافة الكيانات الكبيرة داخل محافظة بورسعيد ورجال الأعمال إلى تقديم الدعم المادي للنادي المصري، لمساعدته في الخروج من هذه الأزمة المالية الحرجة، وعدم ترك الأستاذ كامل أبو علي يواجه هذه التحديات بمفرده.