نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من صلاح بعد فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح نجم ليفربول، صورة له مع زملائه لاعبي منتخب مصر من مواجهة بوركينا فاسو، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب مصر، فوزًا ثمينًا على حساب بوركينا فاسو 2-1، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أول رد فعل من صلاح بعد تجاوز بوركينا فاسو

نشر صلاح، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صورة جماعية لمنتخب مصر من لقاء بوركينا فاسو مكتفيًا بالتعليق بـ "إيموشن" يشير إلى قوة “الفراعنة”.

وتمكن منتخب مصر، من الفوز على بوركينا فاسو بفضل ثنائية محمود حسن تريزيجيه، والتي سجلها خلال الدقيقتين “3 و7”.

ويتصدر منتخب مصر، مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات أمام جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.