نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من ياسمين عز على مظهر محمد صلاح الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية ياسمين عز، على حلاقة قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لشعره قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

وجاء تعليق ياسمين من خلال برنامجها "كلام الناس والذي يذاع عبر برنامج mbc مصر: "لما نجيب سيرة حسام حسن ومحمد صلاح، نفتكر خناقات توم وجيري، وإن صلاح كان عاوز يمشي كابتن حسام حسن، ويجيب واحد صاحبه بيدور على شغل يدرب المنتخب".

وتابعت:" وغيروا من الكلام اللي ملوش أي معنى، لكن الآخر حد الكلام بحركة واحدة، وهي حلاقة شعره».

محمد صلاح حلق شعره حتى تتقارب الجماجم فكريًا مع حسام حسن



وواصلت: "صلاح حلق شعره علشان يمنع أي حواجز بينه وبين كابتن حسام حسن، أكيد لما الجماجم تتلاقى ده هيكون في صالح المنتخب"



واختتمت: "في دراسة بتقول إن أصحاب الشعر الخفيف وأصحاب الشعر التقيل بيكون فيه بينهم عكوسات، فصلاح قرب المسافات علشان يكون هو وكابتن حسام على درجة فهم واحدة، وفي النهاية البقاء للأصلع".



وسجل محمد صلاح ظهوره الأول مع حسام أمس بعد مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة في المونديال.