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أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز شباب القابوطي، مشروع تلي ماتش للطلائع، ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يونيو.

تضمن النشاط لعبة الكراسي الموسيقيه وألعاب ترفيهية فردية وجماعية ومسابقات.

مركز شباب القابوطي ينظم مشروع تلي ماتش للطلائع

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الانشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، وتنفيذ العديد من الانشطة الفنية والثقافية والترفيهية والترويحية بجانب الانشطة الرياضية.

يأتي تحت إشراف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية،وتحت إشراف طنيب محمد عوض، رئيس مجلس الإدارة، محمد أبو زيد، مدير المركز، مسئول النشاط سوزان الغضبان، مشرف النشاط.