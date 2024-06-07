نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تحرك من الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع طبيب المنتخب الفلسطيني، للاستفسار عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق، مع منتخب بلاده.

طبيب الأهلي يطلب تقرير عن حالة وسام أبو علي

وكان وسام أبو علي، سجل حضوره لأول مرة بقميص منتخب بلاده، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد منتخب لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

وكان اللاعب ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين، لكنه غادر ملعب المباراة، في الدقائق الأخيرة بعد شكواه من الإصابة التي تعرض لها.

وطلب طبيب القلعة الحمراء من نظيره الفلسطيني، تقرير طبي عن إصابة مهاجمه، للوقوف على طبيعة إصابته التي تعرض لها، وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي بقيادة كولر في الوقت الحالي لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.