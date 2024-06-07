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أحمد جودة - القاهرة - اختار ​البرتغال​ي ​جوزيه مورينيو​ مرشحيه الأربعة للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، ومع انطلاق بطولة أوروبا في ألمانيا بعد أيّام، تحدّث مورينيو عن فرص إنجلترا في الفوز بأول لقب دولي كبير لها منذ عام 1966.

مورينيو يرشح 4 منتخبات للتتويج بـ "يورو 2024"

وأضاف أنه يتوقع أن تتنافس البرتغال و​فرنسا​ وإسبانيا أيضًا على الكأس، ورفض بشكل خاص عدم ذكر فرص ألمانيا. وفي معرض حديثه عن فرص البرتغال، قال مورينيو لموقع “جول” العالمي: "لا أريد أن أكون أقل احترامًا للأجيال السابقة التي كانت لدينا، ولكن فيما يتعلق بعمق الفريق وجودته، فمن المحتمل أنّنا الآن في أفضل حالاتنا على الإطلاق ويمكن للبرتغال الاستمرار في الفوز.

وإنجلترا أفضل من أيِّ وقتٍ مضى، و​كرة قدم​ ​اسبانيا​ دائمًا على جودة عالية، وهذا ينطبق أيضًا على قوّة منتخب فرنسا. هذه الفرق الأربعة، أراها في الحالة الأفضل للفوز باللقب.