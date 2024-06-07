عاجل.. منتخب مصر يحدد موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، موقف إمام عاشور لاعب الفراعنة، من مواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

موقف إمام عاشور من مباراة مصر وغينيا بيساو

تعرض إمام عاشور للإصابة خلال مشاركته أمام منتخب بوركينا فاسو، ولم يستطع استكمال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد، على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره غينيا بيساو خارج الديار يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، أكد أن إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة وتم خروجه حتى لا يتم المجازفة به.

وخضع اللاعب لجلسات استشفاء في مران المنتخب، حيث أوضح طبيب المنتخب، أنه سيكون قادرًا على السفر رفقة منتخب مصر بشكل طبيعي إلى غينيا بيساو لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل بالجولة الرابعة.