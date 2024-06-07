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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة المغرب وزامبيا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2024

موعد مباراة المغرب وزامبيا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2024.. يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة نظيره الزامبي،في مباراة قوية ومصيرية ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026،التي تقام على أرضية ملعب أكادير الكبير مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المغرب وزامبيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

أسود الأطلس يواجهون شِبالة تشيلي في معركة حاسمة بتصفيات المونديال

يدخل "أسود الأطلس" اللقاء بمعنويات عالية،بعد فوزهم الثمين في الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بهدفين دون رد،ليتصدروا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط،متقدمين بنقطتين على أقرب ملاحقيهم منتخب زامبيا.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لمنتخب المغرب لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة،والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

في المقابل،يسعى منتخب زامبيا إلى تحقيق فوزه الأول في المجموعة،بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب الكونغو 1-1.

وتُعَدّ المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المدرب الوطني وليد الركراكي،الذي يسعى إلى قيادة "أسود الأطلس" لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة المغرب وزامبيا



يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة نظيره الزامبي،في مباراة هامة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026،

والتي تقام على أرضية ملعب أكادير الكبير مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.

الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق وقطر والبحرين.

الحادية عشر مساءً بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يُمكن لمُحبي وعشاق كرة القدم في المغرب وخارجها متابعة مباراة منتخب المغرب ونظيره الزامبي،التي تقام مساء غدًا الجمعة 7 يونيو 2024،ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، عبر العديد من القنوات الفضائية.

القنوات المجانية:

القناة الرياضية المغربية: ستقوم ببث المباراة مجانًا على شاشتها، لمتاحة لجميع الجماهير المغربية.

القنوات المشفرة:

قناة SSC1 HD: ستقوم ببث المباراة أيضًا، لكن يتطلب متابعتها الاشتراك في إحدى باقاة القناة السعودية.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب القناة الرياضية المغربية 11258 نايل سات 27500 أفقي قناة SSC1 HD 4096 عرب سات 27500 أفقي

قائمة المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2026



وجاءت قائمة منتخب المغرب لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بن عبيد.

لاعبو خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، شادي رياض، عبد الكبير عبقار، محمد الشيبي، أشرف داري.

لاعبو خط الوسط: سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، أمير ريتشاريسون، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أسامة ترجالين، حكيم زياش، إسماعيل الصيباري.

لاعبو خط الهجوم: ابراهيم دياز، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، إلياس أخوماش، أمين عدلي، إلياس بن الصغير.

تشكيلة المغرب المتوقع ضد زامبيا