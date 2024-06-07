نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صلاح يفوز بجائزة جديدة وموقف إمام عاشور من مباراة غينيا وقائمة إسبانيا لـ يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 7- 6- 2024 في السطور التالية:

أول تحرك من الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع طبيب المنتخب الفلسطيني، للاستفسار عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق، مع منتخب بلاده.

وكان وسام أبو علي، سجل حضوره لأول مرة بقميص منتخب بلاده، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد منتخب لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

وطلب طبيب القلعة الحمراء من نظيره الفلسطيني، تقرير طبي عن إصابة مهاجمه، للوقوف على طبيعة إصابته التي تعرض لها، وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة.

كروس يتحدث عما سيفعله بعد اعتزال كرة القدم

تحدث الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، عن ما سيفعله بعد قراره النهائي باعتزال لعبة كرة القدم.

ختم كروس، مسيرته بقميص ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي بـ2-0.

قال كروس في تصريحات إعلامية: “سأقضي معظم وقتي مع عائلتي وسأعمل في أكاديمية شباب في مدريد كما هو مخطط له”.

وأضاف كروس حول اعتزاله: "أريد أن يتذكرني الناس بصفتي توني كروس البالغ من العمر 34 عامًا والذي لعب في النهاية أفضل موسم له مع ريال مدريد. لقد انجزت ذلك. أنا أعتبرها مجاملة لأن الكثير من الناس يعتقدون أن هذه اللحظة قد حانت مبكرًا جدًا".

القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2024

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة لاعبيه، كما استدعى أمين جمال للتواجد في يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وشهدت القائمة غياب ب أو كوبارسي مدافع برشلونة، كما تم استبعاد أليكس جارسيا لاعب جيرونا وماركوس لورينتي من أتليتكو مدريد.

وجاءت قائمة منتخب اسبانيا كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس)- لامين جمال (برشلونة).

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024 بعد منافسة مع فيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر.

وجاء المصري في المقدمة لموسم 2023-24 في استطلاع للرأي على موقع Liverpoolfc.com - متقدمًا على فيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي ليحصل على الجائزة للمرة الرابعة خلال سبع سنوات قضاها في أنفيلد.

منتخب مصر يحدد موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو

حدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، موقف إمام عاشور لاعب الفراعنة، من مواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مشاركته أمام منتخب بوركينا فاسو، ولم يستطع استكمال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد، على ستاد القاهرة الدولي.

وخضع اللاعب لجلسات استشفاء في مران المنتخب، حيث أوضح طبيب المنتخب، أنه سيكون قادر بالسفر رفقة منتخب مصر بشكل طبيعي إلى غينيا بيساو لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل بالجولة الرابعة.