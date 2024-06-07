جوميز يعلن تشكيل الزمالك في ودية البنك الأهلي

وتقام المباراة بعد قليل باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي الودية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع