الرياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك في ودية البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي الودية.

وتقام المباراة بعد قليل باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خطا الدفاع: عمر جابر- عبد الرحمن علي - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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