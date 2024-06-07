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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب كينيا مع منتخب بوروندي بهدف لكل فريق في المباراة، التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب كينيا يتعادل مع بوروندي في تصفيات كأس العالم 2026

وتقدم منتخب كينيا بهدف أحرزه ديوك أبويا في الدقيقة 72، وتعادل منتخب بوروندي بهدف سجله سودي عبد الله في الدقيقة 85.

ورفع منتخب كينيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب بوروندي صاحب المركز الرابع.