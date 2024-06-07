نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين السيد يتواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة البنك الأهلي الودية المقامة حاليًا في إطار استعدادات الأبيض للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.



وحرص عضو المجلس على التواجد في ستاد بتروسبورت لمؤازرة الأبيض في مباراة اليوم الودية.



ويخوض الزمالك مباراة البنك الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خطا الدفاع: عمر جابر- عبد الرحمن علي - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي.