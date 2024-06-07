رودريجو: الكرة الذهبية ليست في أولوياتي.. وفينيسيوس المرشح الأقوى لها

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد، أن مواطه فينيسيوس جونيور هو الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

رودريجو: فينيسيوس الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

قال رودريجو في تصريحات إعلامية: “ليس شيئًا من أولوياتي، لكنه بالطبع شيء يحلم به كل لاعب، ويريد كل لاعب الفوز به”.

وتابع: “أفكر دائمًا في مساعدة فريقي، وأن أكون شخصًا أفضل، وأن أكون لاعبًا أفضل، وأعلم أن هذا يمكن أن يأتي بشكل طبيعي، مع الموهبة التي وهبها الله لي”.

وأضاف رودريجو: "إذا قمت بالأشياء بشكل جيد، وقدمت موسمًا جيدًا، فمن الممكن أن يحدث ذلك".

وواصل: "بالطبع. فينيسيوس نعلم أنه المرشح القوي للفوز الآن، كل جماهيرنا تؤيده، وأنا أكثر للعب معه في ريال مدريد، والمنتخب الوطني. لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعود إلى البرازيليين".