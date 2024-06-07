الرياضة

رودريجو: الكرة الذهبية ليست في أولوياتي.. وفينيسيوس المرشح الأقوى لها

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد، أن مواطه فينيسيوس جونيور هو الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

رودريجو: فينيسيوس الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

قال رودريجو في تصريحات إعلامية: “ليس شيئًا من أولوياتي، لكنه بالطبع شيء يحلم به كل لاعب، ويريد كل لاعب الفوز به”.

وتابع: “أفكر دائمًا في مساعدة فريقي، وأن أكون شخصًا أفضل، وأن أكون لاعبًا أفضل، وأعلم أن هذا يمكن أن يأتي بشكل طبيعي، مع الموهبة التي وهبها الله لي”. 

وأضاف رودريجو: "إذا قمت بالأشياء بشكل جيد، وقدمت موسمًا جيدًا، فمن الممكن أن يحدث ذلك".

وواصل: "بالطبع. فينيسيوس نعلم أنه المرشح القوي للفوز الآن، كل جماهيرنا تؤيده، وأنا أكثر للعب معه في ريال مدريد، والمنتخب الوطني. لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعود إلى البرازيليين".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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