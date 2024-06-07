نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الشباب والرياضة" ببورسعيد تفوز بمراكز متقدمة فى مسابقة "عقول مستنيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت وزارة الشباب والرياضة من تحكيم المسابقة العلمية لنشء مصر تحت شعار " عقول مستنيرة " والتى تم تنفيذها بمركز شباب الجزيرة

فاز في هذه المسابقة من محافظة بورسعيد كلا من احمد حسن سالم بالمركز الرابع،و اسر السيد السيد حبيب بالمركز الخامس ، تحت قيادة الاستاذة هديه الجمل.

وتضمنت المسابقة مجال التطبيقات الحديثة للروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم إطلاق المسابقة على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة وأندية المبتكرين علميًا بصفة خاصة. وقد تم تحكيم المرحلة الأولى أون لاين وتصعيد أعمال التحكيم النهائى فى هذه المرحلة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد وجدي النحله وكيل المديريه، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنميه النشء، ايمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين، ايمان حسنين مدير ادارة تنمية النشء.