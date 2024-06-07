الترسانة يقسو على سبورتنج بثلاثية في الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة حسين شكري، في الفوز على نظيره سبورتنج بقيادة أحمد فاروق، بالفوز بثلاثية نظيفه على منافسه في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

الترسانة تقسو على سبورتنج بثلاثية في الدورة الرباعية

نجح في تسجيل الثلاثية لصالح الترسانة كلا من أوجستين أوتو سجل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال 41، وتمكن ميدو شلاطة من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 85 و93 من عمر المباراة.

بعد فوزه على سبورتنج؛ يصل فريق الترسانة إلى نفس رصيده فيما يتوقف رصيد سبورتنج عند 4 نقاط.