وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا أمام البنك الأهلي بهدف لمثله في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام البنك الأهلي المقامة باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك يتعادل إيجابيًا أمام البنك الأهلي بهدف لمثله في الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي وعمر جابر وعبد الرحمن علي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو "و مصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي.

وتمكن البنك الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، وفي الدقيقة السادسة دفع الجهاز الفني للزمالك بالسيد الغديري بدلًا من مصطفى الزناري بعد تعرض الأخير للإصابة، وألغى الحكم هدفًا للأبيض سجله نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة عشرة بداعي التسلل.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتسجيل هدف التعادل وأهدر نبيل عماد دونجا فرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما تابع عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بجوار القائم الأيمن للحارس.

وكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتعديل حتى نجح محمد أشرف "روقا في تسجيل هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.