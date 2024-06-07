كروس يكشف كواليس خططه عقب الاعتزال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني عن خططه عقب الاعتزال.



وعن خططه عقب الاعتزال، قال كروس في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إسبانيا: "سأبقى بشكل رئيسي مع عائلتي وسأعمل بأكاديمية ريال مدريد".



وأضاف: "أريد أن يتذكرني الناس بصفتي توني كروس البالغ من العمر 34 عامًا والذي لعب أفضل موسم له مع ريال مدريد في نهاية مسيرته".



وتابع: "لقد أردت دائمًا الفوز بالألقاب، منذ أن لعبت كرة القدم، أردت أن أكون ناجحًا".

واختتم كروس تصريحاته قائلًا: "كان كل لقب فردي مهمًا بالنسبة لي وكان الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الدافع الكبير قبل كل موسم، إن تحقيق ذلك في نهاية مسيرتي يعني الكثير بالنسبة لي".



يذكر أن توني كروس أعلن أنه سوف يعتزل كرة القدم نهائيًا عقب نهاية بطولة يورو 2024.



وتوج النجم توني كروس مع ريال مدريد في الموسم المنصرم بكلا من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث خاض 48 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وحيد وصنع 10 أهداف آخرين.