نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين عز توجه رسالة إلى محمد الشناوي بعد "عتابه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى محمد الشناوي حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي والتي قدمت له التهنئة بعد عودته من جديد لحراسة المرمى.

وكان الشناوي قد أصيب في مباراة المنتخب المصري أمام جزر القمر في دور مجموعات أمم إفريقيا 2023 والتي أقيمت في كوت ديفوار ليشارك في المباراة الأولى بعد الإصابة.

ياسمين عز توجه رسالة إلى محمد الشناوي

جاءت رسالة ياسمين، خلال برنامجها على قناة إم بي سي مصر: "اوعى تتضايق.. احنا بنقولك حمدلله على سلامتك والف سلامة على الإصابة.. انشالله القطة السودا وانت لأه".

سبب حزن الشناوي

ووجه الشناوي رسالة أمس والذي جاءت بعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال 2026.

وعبر الشناوي عن حزنه بعد العودة من الاصابة وغياب التهنئة بعودته والتركيز على الحارس المشارك في المباراة فقط.