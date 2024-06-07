نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يحقق الفوز على منتخب السويس في دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق حرس الحدود الفوز على نظيره فريق منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة لبطولة الدورى الممتاز.

ومع الدقيقة السادسة عشرة من عمر المباراة قام لاعب حرس الحدود إسلام سمير بإحراز هدف التقدم والفوز في شباك فريق منتخب السويس.

ويتواجد في دورة الترقي للممتاز خلال هذا الموسم كل من الفرق التالية: "حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس والترسانة".

ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة إلى الممتاز

1- حرس الحدود برصيد 7 نقاط.

2- الترسانة برصيد 4 نقاط.

3- سبورتنج برصيد 4 نقطة.

4- منتخب السويس برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يصعد صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز من الفرق الأربعة، ليتواجد برفقة بتروجت وغزل المحلة ذو المركزين الأول والثاني في دوري المحترفين.