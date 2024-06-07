نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات اليوم من الدورة الرباعية، والتي وصل قطار المنافسات فيها حتى الجولة الثالثة والتي تعني نهاية الدوري الأول للمسابقة.

ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم

حقق حرس الحدود فوزا ثمينا على حساب منتخب السويس، بينما أوقف الترسانة انتصارات سبورتنج بثلاثية نظيفة ليعود للمنافسة من جديد.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدورة الرباعية بعد نهاية مباراة اليوم:

حرس الحدود على الصدراة

احتلت حرس الحدود صدراة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وحيد ودون تلقي هزيمة.

بينما احتلت الترسانة المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

وبذات الرصيد احتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

وتذيل منتخب السويس المجموعة محتلا المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين.