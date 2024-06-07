نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية ضخمة ومرتقبة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن احتمالية إتمام صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عقد الإيطالي فيديريكو كييزا البالغ من العمر 26 عامًا مع يوفنتوس ينتهي في صيف عام 2025، حيث لم تسفر المفاوضات لتجديد عقده مع يوفنتوس عن أي شيء حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من الممكن انضمام الإيطالي فيديريكو كييزا إلى مانشستر يونايتد مقابل انضمام ماسون جرينوود إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن الناديين لم يناقشا هذا الاحتمال بعد.



وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن فالي رمضاني وكيل أعمال كييزا سيلتقي مع أندية أخرى أثناء رحلته إلى إيطاليا في الأسبوع المقبل لكن روما من بين أكثر الفرق المهتمة بالتعاقد مع كييزا.



وزعمت عدة تقارير صحفية أن تياجو موتا مستعد للتخلي عن كييزا.



وقالت الصحيفة الإيطالية أن كييزا كان قد انضم إلى يوفنتوس قادمًا من فيورنتينا في صيف عام 2020 لمدة موسمين على سبيل الإعارة ثم قرر مسئولو السيدة العجوز التعاقد معه بشكل دائم مقابل 44.60 مليون يورو.